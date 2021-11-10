印度海軍昨天接收一艘鮋魚級（Scorpene）柴電動力攻擊潛艦，這艘名為「船帆座號」（Vela）的潛艦是由法國協助印度在地製造，將成為第4艘投入服役的同級潛艦。

根據印度國防部昨天發布的新聞稿，「船帆座號」於2019年5月6日下水，最近完成所有港口及海洋測試，包括所有武器與偵測系統，昨天正式移交海軍。

印度國防部說：「這艘潛艦不久後將正式於印度海軍服役，提升海軍能力。」

「船帆座號」是「印度P75號」專案計畫（P-75 India）的一部分。在此專案計畫之下，印度將興建6艘鮋魚級攻擊潛艦，由法國海軍船舶集團（Naval Group）提供技術協助、印度國營馬札岡船塢公司（Mazagon Dock）在孟買承造。

印度國防部表示，潛艦的在地製造，有助印度提升國防工業自力更生能力。

印度已有5艘鮋魚級潛艦出廠，其中3艘已在服役，「船帆座號」昨天移交軍方，1艘正在進行海洋測試；最後1艘預計明年下水。

印度國防部新聞稿未提及此級潛艦的規格與能力，但根據媒體報導，鮋魚級潛艦水下航度可達20節，4節航速下續航力1020公里，具反潛、反艦及布雷能力。

此級潛艦中的一部分將採用絕氣推進系統（AIP），讓潛艦可在無需獲取外部氧氣供柴油主機運轉的情況下，更長時間地潛航。

印度海軍有16艘潛艦在役，其中15艘為柴電動力型，另1艘為彈道導彈核動力潛艦。印度媒體「今日印度報」（India Today）報導，在中國軍艦於印度洋出現次數漸趨頻繁的情況下，印度應加強提升海軍的能力。