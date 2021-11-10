對於中國官方媒體稱美國要求半導體廠商交出關鍵資料是勒索的說法，美國商務部長雷蒙多斥為「可笑」，表示這是自願行為，包括台積電等廠商都認為這能提高供應鏈透明度。

雷蒙多（Gina Raimondo）今天在白宮新聞簡報上，被問及中國認為美國要求包括台積電在內的全球半導體製造商交出關鍵資料是勒索機密，並利用這些資料制裁北京時，她表示，認為這是強迫的說法「很可笑」（laughable），這是自願的。

她表示，由於剛截止，目前尚未有機會瀏覽各方提交的內容，但過去幾週，她和包括台積電在內的多家半導體企業執行長有過交談，他們都認為這是個好方法，可以提高供應鏈透明度，從而降低瓶頸。

由於中國對於台積電提交資料一事相當憂心，在被追問美國應如何保衛台灣時，雷蒙多並未正面回應，但表示美國國內沒有生產晶片，不僅構成經濟威脅也構成國家安全威脅。她並呼籲國會儘速通過相關法案，以便能在美國境內展開晶片生產。

雷蒙多昨天接受路透社訪問時說，她有把握，半導體晶片製造商等供應鏈企業會在昨天最後期限之前，自願將關鍵資料交給商務部。

台積電於台北時間8日表示，為持續致力於支援全球半導體供應鏈挑戰，台積電已回應美國商務部就「半導體供應鏈風險徵求公眾意見」的需求，以協助面對這一挑戰。

台積電同時強調，堅持一貫立場保護客戶機密，未於回應中揭露特定客戶資料。