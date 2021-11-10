三惡煞當街打人!男大生擦撞瑪莎拉帝竟遭圍毆致顱內出血

台中18歲宋姓男大生駕駛休旅車在切換車道時，不慎擦撞到李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂，李男當場暴怒找來朋友，在台灣大道上當街將宋男壓在地上，拿鋁棒、出拳圍毆，宋男最後失去意識，送醫診斷為頭骨破裂、顱內出血；PTT上網友痛罵，「台中是『台灣高譚市』嗎？流氓都這麼囂張」、「台中沒王法了嗎？」

25歲李姓男子等3人7日凌晨駕駛瑪莎拉蒂直行於台灣大道慢車道，遭到18歲宋姓男大生右切入慢車道時不慎擦撞，宋男下車後雖頻頻道歉，卻仍遭李男率眾持棍棒圍毆，有人架著宋男脖子出拳，有人拿鋁棒威嚇，之後再來了2台車，一票人當街把宋男壓在地上痛毆，宋男最後失去意識，送醫後診斷為頭骨破裂、顱內出血，目前仍未脫離險境。

該名PTT網友發文說「小擦撞就把人打到昏迷？還在台灣大道上？對方是手無寸鐵的大學生咧，台中是沒有王法了嗎？為什麼死黑道這麼囂張？」。（翻攝自PTT）

男大生遭圍毆昏迷一事在網路上引發大量討論，PTT上有網友說「被打的人好可憐啊，善良的人就是這種下場嗎」，而警方因肇事的瑪莎拉蒂男非現行犯，目前男子做完筆錄現已回到家中，網友則怒罵「非現行犯，現在可能還在到處爽」；甚至有憤怒網友直接發文「XXX，台中死黑道這麼囂張喔？」

該名PTT網友發文說「小擦撞就把人打到昏迷？還在台灣大道上？對方是手無寸鐵的大學生咧，台中是沒有王法了嗎？為什麼死黑道這麼囂張？」網友則紛紛留言說「去問盧秀燕啦」、「台灣高譚市」、「法律被當玩笑啊」、「高雄人直接開槍，台中還在械鬥」、「建議台中戒嚴，讓八大死光」。