福斯擦撞瑪莎拉蒂 大學生遭暴打顱內出血 警移送法辦。

開福斯車的宋姓大學生，被開瑪莎拉蒂李男等三人痛打成顱內出血送加護病房治療。（民眾提供／盧金足台中傳真）

只是擦撞，就把人打到昏迷顱內出血！台中市西屯區7日晚間，18歲宋姓男大生駕駛福斯休旅車，擦撞23歲李姓男子的瑪莎拉蒂，李男等3人將宋姓男大生痛毆到顱內出血昏迷，下手極為兇狠。警方調查，李男無業，且該輛瑪莎拉蒂登記在他母親名下，推測他應為富二代。

警方調查，25歲李姓男子等3人於7日凌晨駕駛黑色瑪莎拉蒂直行於台灣大道慢車道，而18歲宋姓男大生則開白色福斯休旅車自快車道向右切入慢車道，不慎擦撞瑪莎拉蒂左側車體。兩車擦撞後，雙方駕駛均下車處理，宋男頻頻向對方道歉，豈料，李男等人情緒失控，一言不合便開始對宋男拳腳相向，持棍棒把宋男打成昏迷。

警方到場制止，將宋男送往台中榮總，發現顱內出血送加護病房治療。而李男等3人被警方帶回，經調查，3人均無業且都有聚眾鬥毆前科；而該輛瑪莎拉蒂是登記在李男母親名下，推測應為富二代。

由於3男下手太重，有致人於死的動機，被依殺人未遂、妨害秩序等罪名移送台中地檢署嚴辦。警方呼籲，民眾切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。