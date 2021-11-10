小編今天（10日）精選5件不可不知的國內外財經大事。運價高點何時見，更成為昨日全國船聯會的熱門話題。長榮總經理謝惠全表示，現在的問題已不是缺艙、缺櫃，在於碼頭工人短缺，加上船舶大型化，自動化作業不足，每個環節扣在一起，形成塞港「連環套」，預計到明年第1季都未必有辦法完全解決。

【1】塞港連環套 長榮陽明：明年Q1都無解

後疫情時代貨量急速成長，全球主要港口塞港問題卻「連環套」，從缺工、缺櫃、缺艙，擴大到缺卡車、缺倉庫，長榮總經理謝惠全、陽明總經理杜書勤昨日異口同聲表示，這難題到明年第1季，恐怕都無法完全解決。萬海甚至因為等待進港太久，船舶不符使用效益，陸續將美西的船舶抽回到亞洲線。

【2】美商務部長：美國六成晶片靠台灣

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8日在芝加哥經濟俱樂部（Economic Club of Chicago）演說時提到，美國六成晶片仰賴台灣，呼籲美國各方能採取行動，強化美國在半導體業的優勢。

【3】外資談未來千金 儒鴻、台積電最上相

台股9日盤中閃現11千金，千金族群擴大規模是市場最熱議題，股價相當靠近千元的聯發科、緯穎登高呼聲自不在話下，但最吸引資金注意力的是，儒鴻、台積電兩檔股價才「6」字頭代表，就獲得外資圈喊出問鼎千金的禮遇，漲升潛力不容小覷。

【4】加密幣市值逼３兆美元 比特幣衝破6.8萬美元

天價加密幣市場多頭行情越燒越旺，比特幣周一衝破6.8萬美元，與以太幣同步改寫歷史新高價，加密幣總市值過去一個月總計狂飆近1兆美元，即將攻克3兆美元。

【5】日本境管鬆綁 不承認台灣小黃卡

日本及美國8日起實施最新入境措施，日本認可已完整接種3種疫苗（BNT、AZ或莫德納）的商務及勞工等特定人士，入境隔離期間最多可由10天縮短為3天，但日本並不承認台灣的「小黃卡」接種證明，台灣人前往日本仍需居檢14天。指揮官陳時中9日表示，最大關鍵在於我國目前入境需要居家檢疫14天，日本認為不對等，雙方在相互認證上仍「卡卡」。