特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）上周末在個人推特上，發文詢問網友自己是否應該賣10%的特斯拉股票，結果有將近6成的網友支持他出脫持股，沒想到馬斯克的玩笑話卻引發特斯拉股價連2天出現崩跌，周一重挫5%後周二再狂殺11%，兩天下來大跌16%，使得公司市值瞬間蒸發1990億美元（約新台幣5.5兆），此外，馬斯克也被爆料賣股是為了要償還債務。

綜合外媒報導，馬斯克上周末的推文，引發投資人擔憂，馬斯克賣股可能引發股價崩跌，加上監管文件也披露，馬斯克的弟弟Kimbal Musk早在上周五（5日）就已先出售88500股的特斯拉股票，套現超過1億美元（約新台幣28億）。

此外，馬斯克還被電影大賣空主角原型、知名投資人Michael Burry爆料，馬斯克公開喊話賣股，其實是為了要還債，「馬斯克已抵押所持有的36%特斯拉股票，做為個人貸款的抵押品。」

一連串的利空消息，讓特斯拉股價在周一重挫4.8%，周二再遭遇龐大賣壓，大跌近12%，兩天累積慘摔16%，創下14個月以來最大的兩日跌幅。

投資銀行Tudor Pickering旗下分析師Matt Portillo表示，「從長期角度來看，特斯拉的股價已經被極度高估，導致投資人面對這樣的估值很掙扎，馬斯克發起的投票，給予投資人出售股票的一個理由。」

即使歷經連兩天的下殺，特斯拉今年至今的漲幅已高達46%，市值保持在1兆美元（約新台幣28兆）之上，投資機構Miller Tabak + Co首席市場分析師Matthew Maley則說：「特斯拉這一波跌勢，算是正常、健康的回檔，是前一波股價上漲、超買的反應。」

投資研究機構Morningstar則指出，輝達公布旗下電動車的新技術是導致特斯拉股票被拋售的另一個原因，「儘管特斯拉仍位於領先地位，但如果輝達的技術很好，那麼特斯拉將面臨更強大的競爭。」