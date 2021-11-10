台塑集團長孫王泉仁7年前閃婚女星麻衣並生下一子，未料2017年起頻傳感情生變，今(10日)週刊更爆王泉仁有第三春，另娶新加坡空姐。回顧王泉仁過往情史幾乎都是美女，2006年他跟女模錢柏渝熱戀，更帶女方參加自己母親喪禮，未料王泉仁突然提分手並迎娶首都客運千金李晶晶，外界盛傳與錢柏渝學歷這關受王家反對有關，但錢柏渝否認。

38歲女星錢柏渝（前藝名：柏妍安）早年曾在台版《流星花園》中飾演「美佳」一角，之後又在《新兵日記》中飾演「田欣」，外型甜美的她過去最轟動的戀情便是和王泉仁交往，熱戀期時錢柏渝更放下事業陪王泉仁到英國念書，錢柏渝後來受訪，透露王泉仁私下相當浪漫，有次出國回來送她一個超大的行李箱，打開一看竟有滿滿的巧克力，讓錢柏渝備受呵護，進而對男方有好感才開始交往。

王泉仁2010年與李晶晶結婚，但2年後離婚。（圖／中時資料照片）

錢柏渝和王泉仁交往期間遇到男方母親陳靜文過世，當時錢柏渝也現身陳靜文喪禮，宛若預習當王家媳婦，但兩人卻無預警傳出分手，當年王泉仁父親王文洋則向媒體透露不看好兒子戀情，暗示：「我只給她（錢柏渝）一個條件，就是至少國立大學畢業，或是國外同等學歷就這樣而已。」引來外界推測錢柏渝僅有高中學歷，恐是嫁入王家卡關的關鍵。

媒體報導，後來王泉仁拋一句話表示：「我應該不會跟妳結婚了」，便閃切與錢柏渝的多年感情，隨後王泉仁便傳與青梅竹馬千金李晶晶約會，並在2010年結婚，但兩年後就驚爆婚變。而錢柏渝後來否認跟王泉仁分手是因為學歷問題，她2014年拍完《熱海戀歌》後就淡出螢光幕，改作直播及業配，兩年更傳出她決定去澳洲研讀心理相關課程，希望能幫助更多受創傷症候群所苦的人，暫時沒有結婚生子的念頭。