防疫拆彈專家、衛福部醫福會執行長王必勝日前被爆出與小15歲護理師有不倫戀，沉寂多時，王必勝終於出面接受周刊專訪，承認這段關係，而身為王必勝長官、衛福部長陳時中得知下屬爆不倫戀後第一時間是什麼反應，王必勝表示，當時陳時中對他講的第一句話是「你跟你太太講了沒？」

王必勝接受《鏡週刊》專訪時表示，事件曝光當下，陳時中跟他講的第一句話就是「你跟你太太講了沒？」關心他有沒有好好跟家人交代外遇的始末，道歉並取得原諒，而事後陳時中也要他處理好自己的私事，指出現在疫情還沒結束，不該掉以輕心，

王必勝表示，這次會接受訪問，也是向陳時中事先報備後才行動，而陳時中也認為這件事應該要向大眾說明清楚，與他的看法一致。

其實，王必勝外遇消息一爆出後，陳時中在10月27日疫情記者會上就被問到是否會懲處王必勝，調動其職務，對此陳時中表示不會，肯定王在公領域的表現，至於私領域的事，會等這次事件水落石出再說，現在王已講清楚了，陳時中是否會懲處王，讓外界相當好奇。