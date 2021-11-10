疫情指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝出面認了婚外情，坦言與林姓護理師的關係不適當，並強調兩人現在都已經結束了。而林姓護理師在王必勝與妻子一同接受《鏡週刊》訪問後，也主動聯繫週刊記者證實已和王結束，至於王稱兩人關係不適當，林姓護理師則未正面回應。

王必勝在10月26日被媒體爆出不倫戀林姓護理師，還有人挖出該護理師在社群網站上打卡的旅遊照片竟與王必勝國外出差的行程重疊，從最早5年前的泰國之旅就可見端倪，雖無兩人旅遊的合照，王也矢口否認外遇這件事，但種種巧合啟人疑竇。

隨後林姓護理師又被爆出，平時喊王必勝「老公」，出國旅遊、大啖美食與買名牌包都是王買單，且每個月還有6萬元零用錢。但林姓護理師隔天發聲明稿，澄清是被陌生網友釣魚，被拍到照片中的名牌包是自己存錢買的，自己的生活其實很單純，而社群網站上出遊打卡的照片則都有親友陪同，並向王必勝致歉「抱歉造成這麼大困擾」。

如今王必勝與妻子一同接受《鏡週刊》專訪，王承認與林姓護理師的關係不適當，並強調兩人現在都已經結束。林姓護理師也主動致電週刊記者，證實確實已經結束的說法，至於王稱兩人關係不適當，《鏡週刊》稱林姓護理師當時僅回應「嗯嗯」。