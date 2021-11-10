大陸36歲知名男星岳雲鵬，出道時便以討喜的性格與自然的作派，獨特魅力受到大批粉絲的喜愛。但近日鮮少露面的他，被人發現不僅剃了平頭，身材也比先前消瘦許多，因此有不少網友認為他身體出狀況，甚至瘋傳病危，讓喜愛他的粉絲擔心不已，而他自己看到消息後也出面回應了。

岳雲鵬過去因擅長相聲，以幽默的表演方式受到大眾喜愛，後來還跨界電視圈，開始登上各大綜藝節目，並受邀在電視劇及電影中演出，自然又精湛的演技同樣受到觀眾的好評，人氣不斷攀升。但近日大陸的社群媒體上，卻傳出岳雲鵬已病危的消息，內容更分析，岳雲鵬近期不僅在社群平台上的發文次數減少許多，也有人發現他的身型明顯比以前消瘦許多，還剃了個平頭。

另外，岳雲鵬也曾在11月初發文表示「想你們，真的想」，並在貼文中寫道「身體不舒服，需要一段時間恢復」才因此演變成病危的謠言。

眼看謠言越傳越誇張，岳雲鵬這幾日趕緊PO出一段影片，而影片中只見他穿著黑色的上衣、用浴巾包裹著下體，並以奇特的姿勢跪坐在的沙發上，澄清自己並沒有病危，而是屁股上長了一顆脂肪瘤，目前已經開刀處理掉了，正在恢復中，不過還不能正常坐下。

岳雲鵬公開病況。（圖／微博@岳雲鵬）

因此岳雲鵬在9日時又公開了一個貼文，表示當日要回醫院回診時，太太因為想買路邊的小吃而將他留在車裡，但他又因為屁股上有傷口無法坐下，只好拍了一張無奈的自拍照表示「我現在撅著屁股自己在車裡」，瞬間笑翻一票網友。