四大公投案12月18日將投票，除了國民黨發起凱道夜宿與街講等活動，民眾黨9日起也發起「民主戰車」活動，欲在全台舉辦百場宣講積極宣傳公投。民眾黨立委高虹安一張在活動中領銜開講的照片，不僅獲得近3000個讚，更讓大批網友直呼「霸氣」，認為高是此次公投案同意方的超強戰力。

高虹安9日在臉書發文表示，面對四大公投案，民眾黨將秉持跳脫四好與四壞、跳脫藍綠色彩的立場，因為政治不是喊口號也不是口水戰，當你知道自己為何而戰，投下手中的那張公投票，才是親手決定自己的未來。

高虹安指出，民眾黨主張對公投案中的反萊豬與護藻礁投下同意票，因為民以食為天、愛護我們的家人，所以民眾黨選擇對反萊豬投下同意票；地球只有一個，愛護我們的土地和海洋，所以民眾黨選擇對護藻礁投下同意票。高強調，有了這兩好，台灣好與明天會更好。

值得注意的是，高虹安隨文附上一張自己在「民主戰車」活動中開講的照片，圖中她站在人群前方比著手勢、眼神堅定，獲得網友大讚：「這張超霸氣的」、「高虹安是公投最強戰力之一」、「謝謝虹安發揮最大戰力，擦亮最強在野招牌」、「一個高虹安打趴一堆藍綠立委，台灣政壇需要新選擇」、「台灣人被藍綠綁架太久了」、「這就對了」。