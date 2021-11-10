紐西蘭貿易部長歐康納（Damien O'Connor）今天表示，CPTPP成員國對新成員加入持開放態度，歡迎英國、中國及台灣申請加入；申請者必須考量加入這項協定所需符合的標準。

繼英國後，中國、台灣也相繼申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。由於不少CPTPP成員國是亞太經濟合作（APEC）會員經濟體，剛落幕的APEC雙部長會議是否討論CPTPP入會相關議題，引發關注。

紐西蘭擔任今年APEC主辦國，受疫情影響，各項會議都以視訊方式進行。昨天落幕的雙部長會議由歐康納與紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）共同主持，兩人於今天舉行會後記者會。

媒體問及，紐西蘭是否支持台灣加入CPTPP，歐康納回應表示，CPTPP成員國向來對新成員申請加入持開放態度，「我認為我們都歡迎英國、中國及中華台北申請加入」。

台灣以「中華台北」名義加入APEC。

歐康納說，加入CPTPP涉及另外的程序，且非所有APEC經濟體都是CPTPP成員，因此相關議題不是雙部長會議討論重點。申請加入CPTPP者必須考量入會所需達到的標準。

也有媒體問到，紐西蘭認為中國如何才能達到加入的標準，歐康納表示，紐西蘭只是其中一個CPTPP成員國，「我們不會預判中國可能需要做的改變」。所有CPTPP會員國都承諾維持協定的高標準，因此新申請加入的經濟體需要達到這些標準。

CPTPP目前有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞。明年將由新加坡接任CPTPP輪值主席國。

根據新加坡貿工部新聞稿，星國貿工部長顏金勇出席APEC雙部長會議時表示，APEC對深化區域經濟整合扮演關鍵角色，CPTPP及「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）是有助實現「亞太自貿區」的兩項通道。

另外，有媒體問及，中國與台灣、美國及澳洲等其他APEC經濟體的關係越來越緊張，APEC雙部長會議討論是否出現緊張氣氛，中國持續做為APEC成員是否務實？

馬胡塔回應表示，APEC主要是貿易及經濟論壇，紐西蘭擔任主辦國這一年來，試著確保討論議題聚焦在因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及氣候變遷上，在這2大議題上，所有會員體都專注參與討論，包括中國。

歐康納則說，APEC經濟體都渴望建立更好的未來。雖然一些APEC會員體間總會有分歧，但那些分歧留待其他場域處理。

此外，對於會中是否討論美國有意擔任2023年APEC主辦國，馬胡塔回應指出，美國、秘魯表達有意擔任2023年、2024年的主辦國，但目前尚未確定。（編輯：馮昭）1101110