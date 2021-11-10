在台灣時間11月10號凌晨，在奧地利舉行的WTA250林茲網球公開賽繼續進行，而場上又爆出了大冷門， 新科美網冠軍英國18歲小將拉杜卡努(Emma Raducanu)敗給大陸好手王欣瑜，經過三盤大戰後王欣瑜以2：1解決對手，成功闖進大會8強，而拿下此戰後她也首度進入世界排名前100，可說一箭雙鵰。

最後王欣瑜以6：1、6：7(0：7)、7：5拿下，首盤比賽王欣瑜打得非常主動，兩次破掉對手發球局，之後狀態火熱，連續攻下5局，以6：1的懸殊差距拿下，第二盤拉杜卡努找回狀態，雙方激烈互咬，不過王欣瑜仍然火燙，和對方拚到第搶7大戰，而在搶7中拉杜卡努以7：0賞給對方鴨蛋。

決勝盤雙方競爭仍相當激烈，雙方一度戰成5：5平手，最後王欣瑜頂住壓力以7：5贏下，最後以總比數2：1勝出，挺進女單8強賽事，不過她下一輪的對手也不好惹，是大會排名第8的美國好手瑞斯姬(Alison Riske)，後者以直落2(兩個6：4)淘汰德國選手柯內特(Alizé Cornet)，想必接下來對王欣瑜是場硬仗。

而拉杜卡努在美網拿下冠軍後狀態一直都不好，在之後的印地安泉網球賽女單首戰就出局，接著參加WTA巡迴賽外西凡尼亞網球公開賽稍稍找回身手，連打贏兩戰，不過在第三戰以2：6、1：6慘敗烏克蘭女將珂修克(Marta Kostyuk)，但仍寫下生涯WTA最佳戰績。

13日要滿19歲的拉杜卡努美網奪冠後人氣暴漲，收到許多商業活動邀請，但因美網後成績不是很理想，因此挨轟是外務太多影響她，對此拉杜卡努在前幾天強調，網球絕對優先，這些外務都是在訓練、比賽以外的時間才做。她說自己絕對不會因其他事物取消任何一次訓練或練習！