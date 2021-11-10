達方電子(8163)前3季財報出爐，其中第3季稅後盈餘為3.03億元，季減2.14%，累計前3季每股盈餘為2.91元；雖然生產因疫情與缺料面臨許多挑戰，達方表示，消費者需求並未消失，只是往後遞延，預期陸續消化客戶訂單後，第4季營收仍將維持高檔。

第3季進入傳統旺季，原本達方營運可望向上攀升，未料受到越南新冠疫情大爆發及9月下旬大陸大規模限電影響，第3季合併營收為69.62億元，季減7.63%，年成長13.9%，歸屬母公司稅後盈餘為3.03億元，季減2.14%，單季每股盈餘為1.08元；累計前3季合併營收為204.95億元，較去年同期成長28.5%，營業毛利為34.25億元，合併毛利率為16.71%，營業淨利為10.66億元，稅後盈餘為8.15億元，每股盈餘為2.91元。

達方表示，第3季筆記型電腦與自行車的消費需求依舊強勁，但受到東南亞COVID-19疫情嚴重與全球航運壅塞，影響部分產品出貨時程，但前3季在營收與獲利均較去年同期顯著增加，顯見近年來策略轉型的成果。

達方深耕IT與綠能兩大產業，致力推動對內精實整合，對外策略聯盟的戰略。以鍵盤為主的IT周邊事業，與以MLCC及詠業為核心的關鍵元件事業，將不斷追求價值與獲利的提升；以電動自行車為發展主軸的綠能事業，將持續發揮綜效，快速營運規模成長。

雖然今年生產在疫情與缺料面臨許多挑戰，達方表示，消費者需求並未消失，只是往後遞延。預期陸續消化客戶訂單後，第4季營收仍將維持高檔。