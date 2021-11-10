搭上臺灣經濟成長以及台股多頭，近幾年ETF在台灣已然是全民運動，ETF發行量和相關討論幾乎爆棚，加上最近退休議題逐漸受重視，存股投資大受歡迎，ETF顯然是投資市場顯學。ETF標榜低成本的優勢外，亦可透過小額資金買入一籃子股票，除了有效的分散風險，也可以參與績優公司的營運成果，是ETF最大的優點，因此ETF的投資焦點都放在了可以直接追蹤大盤的或是高息型的ETF。隨後ETF市場開發出新型態的Smart Beta ETF，意旨在追隨市場表現外，同時讓指數注入其他優勢因子的ETF。

兆豐藍籌30ETF即是Smart Beta ETF的代表之一，採用連續獲利能力以及配息高低的選擇差異化，不單是僅僅跟隨市場，而是挑出有能力持續獲利，同時股息也相對高的高息權值股，讓投資人不再是拿了高息卻少了本金，而是投資收益可以同時兼顧資本利得和股利的收入。兆豐藍籌30ETF選股條件：一、營運能力，稅後連續三年獲利；二、獲利能力，淨利率連續三年位居前50%；三、股利配發，現金股利率連續三年位居前50%；四、市值排序，選取符合條件之市值前三十大個股。

而「元大臺灣ESG永續ETF」，在台股權值股領銜投入ESG下，該ETF的成分股一度和台股代表性的市值型ETF-「元大台灣50」（0050）高度重複，而有「ESG版0050」稱號。

近期國際資金加速投資ESG，激勵ESG概念股表現水漲船高，元大臺灣ESG永續ETF今年來上漲17.3%（資料統計至2021/10/29），吸引小資族參與。集保結算所統計至今年10月底，元大臺灣ESG永續有超過6萬名投資人持有。

元大臺灣ESG永續也在近期公布今年預估配息1.05元，較去年的0.9元增加，成長幅度16%。元大臺灣ESG ETF永續預計11月19日除息，最晚可於18日收盤前買進持有。