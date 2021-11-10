獲利了結賣壓湧現，以及投資人對通膨居高不下感到擔憂，周二美股三大指數同步收黑，連續多日創下收盤新高的強勁升勢畫下句點。

美國勞工部9日公布，10月生產者物價指數（PPI）年增8.6%，顯示製造業通膨仍維持在近11年高點，由於全球供應鏈問題尚未獲得解決，通膨高漲的情況恐將持續更長時間。市場將密切關注周三公布的消費者物價指數（CPI），以了解生產者價格轉嫁多少給消費者的線索。消費者支出約占美國經濟70%。

周二收盤，道瓊工業平均指數跌112.24點或0.31%，為36319.98點。標普500指數跌16.45點或0.35%，為4685.25點。那斯達克綜合指數跌95.81點或0.6%，為15886.54點。

標普500指數和那斯達克指數結束連續8個交易日創下歷史收盤新高的升勢，道瓊指數亦停下了連續2日創新高的步伐。

在市場迭創新高後，由於缺乏進一步驅動市場的催化劑，投資人似乎傾向將近來獲利入袋。

LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick表示：「我們經歷了一波令人難以置信的行情，讓氣球洩掉一些是非常正常的事，這提醒我們，股票不可能天天上漲，我們今天看到一些超賣後的疲軟，沒什麼太讓人擔憂」。

標普500指數11大類股漲跌互見，非必需消費品下跌1.35%，跌幅最大。公用事業股收漲0.43%，表現最佳。

第三季財報季已接近尾聲，目前約有445家標普500指數企業發布財報，根據Refinitiv統計，其中81%檔成分股的業績超出市場預期。

在個股方面，奇異（General Electric Co）收漲2.65%，為111.29美元。此前這家擁有129年歷史的工業集團宣布將分拆為3個獨立的上市公司，以簡化業務。

特斯拉在執行長馬斯克可能出售持股的題材打壓下進一步走跌，終場重挫12%，給非必需消費品類股帶來最大的打擊。此前馬斯克在推特進行有關於他應否出售10%特斯拉持股的調查獲得近6成贊成票，馬斯克曾表示，他會遵照表決結果。不過，馬斯克此舉亦引起質疑，即他是否已經違反與美國證券交易委員會（SEC）達成的和解協議。

線上券商羅賓漢（Robinhood Markets Inc）收跌3.4%。該公司證實上周曾遭駭客入侵，約有7百萬客戶個資遭竊。

在財報利多消息帶動下，社群遊戲服務商Zynga逆勢大漲9.4%，建商DR Horton上漲5.2%。

PayPal上季財報意外疲弱，且本季和全年展望亦不及市場預期，股價大跌約10.5%。

遊戲開發商Roblox飆漲42.23%，收在109.52美元。該公司第三季業績表現令人驚豔，且訂單量較去年同期大幅成長28%。