女星方文琳是著名的美魔女代表，56歲的她擁有亮麗外型和姣好身材曲線，舉手投足相當俏麗，熱愛運動的方文琳，昨（9日）則不畏17度低溫，穿著運動Bra和運動長褲現身街頭跑步，她一雙纖細手臂和蠻腰相當吸睛，完全不像是56歲的熟女。

方文琳昨頭戴棒球帽、頂著高馬尾，身穿運動Bra、運動長褲現身街頭跑步，方文琳還俏麗的把運動外套綁在腰上，手臂和蠻腰纖細，方文琳也曬出女兒視角的影片，只見方文琳熟練地伸展筋骨、熱身，並直呼：「被女兒偷拍，說我在17度低溫穿這樣勇猛」，不過方文琳仍強調，在這樣天氣跑步還是會流汗，但前提還是要把汗水擦乾才不會感冒。

從跑步紀錄中，方文琳在1小時12分跑完10公里，她也進一步說明：「這是每次跑完十公里後的肌肉訓練，而跑步也是必須要跑爬坡的山路才會訓練到大腿肌喔，太習慣性的運動身體會停頓，所以偶爾要增加強度訓練它，既然要做就做好做滿是不是」，並透露，小女兒齊薇也跑了5公里。

方文琳運動模樣俏麗又有活力，吸引網一片狂讚，其實方文琳維持運動習慣已經有好幾年了，也練就她一身好體力，方文琳日前也曾強調：「運動不是為了瘦（因為我已經很瘦了），有運動的人，身體已經習慣了」，她過去在疫情期間也會找有氧、無氧、肌力各方面運動影片來做，方文琳認為，運動也是一種習慣養成，呼籲大家還是要循序漸進，不要有運動傷害。