根據巴西全國衛生廳長委員會（Conass）數據，過去24小時包括聖保羅在內至少9個州，未發生COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）死亡病例，顯示大規模疫苗接種奏效。

巴西全國衛生廳長委員會指出，昨天聖保羅、阿克里（Acre）、阿瑪帕（Amapá）、戈亞斯（Goiás）、米納斯吉拉斯（Minas Gerais）、彼奧（Piauí）、宏東尼亞（Rondônia）、羅賴馬（Roraima）和謝吉貝（Sergipe）等州，沒有COVID-19死亡通報病例。

馬蘭豪（Maranhão）、南馬托格羅索（Mato Grosso do Sul）和聖卡塔里納（Santa Catarina）各通報一例死亡；阿拉戈斯（Alagoas）、亞馬遜、塞阿拉（Ceará）、巴拉（Pará）、北大河（Rio Grande do Norte）和多干定（Tocantins）各2例。

這是COVID-19大流行以來，聖保羅州首次未發生感染COVID-19死亡病例，但全州迄今已有超過15萬2500人染疫死亡。

巴西傳染病學會兒科傳染病委員會督導大塚（Marcelo Otsuka）評估指出，過去24小時聖保羅等州沒有發生COVID-19死亡病例，顯示全國大規模疫苗接種開始奏效，大流行數據終於出現「漸進式下降曲線」。

雖然如此，大塚強調醫學界仍需更深入了解新型冠狀病毒，還有流感病毒；每年巴西人都需要重新接種疫苗，因為免疫反應隨著時間下降，對抗COVID-19可能也必須遵循類似模式。

同樣的，大塚認為目前的情況需要謹慎，現在還不是停止使用口罩等非藥物措施的時候，且需要監測免疫力的變化，尤其是老年人。

大塚表示，很可能無法徹底消除COVID-19病毒，因為它會發生變異，控制疫情意味著診斷和通報病例，就像麻疹、腮腺炎、百日咳等其他需要接種疫苗的感染疾病。

儘管COVID-19大流行指標有所改善，聖保羅州多數民眾支持市政單位優先考慮公共衛生和尊重生命的措施，維持使用口罩到至少12月底。

大塚指出，巴西疫情已開始邁向盡頭，但這一刻更須謹慎，因為歐洲國家就是因為太草率放寬限制措施，導致COVID-19病例數有所增加。

根據巴西全國衛生廳長委員會數據，過去24小時巴西有126人死於COVID-19，是2020年4月以來第3低的死亡人數，新增病例5638例。

自大流行以來，巴西有2188萬6077人染疫，近61萬人死亡。目前全國疫苗接種覆蓋率超過57%，聖保羅州的疫苗完整接種覆蓋率接近70%。（編輯：陳惠珍）1101110