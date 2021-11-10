經濟部今(9)日在西門紅樓舉辦2021年臺灣餅頒獎典禮，共有54家臺灣餅得獎業者到場領獎，現場熱鬧非凡。經濟部表示，臺灣餅產業發展迄今已逾百年歷史，受到生活方式改變及西式文化的影響，傳統臺灣餅發展也愈來愈多元精彩，經濟部因此特別辦理臺灣餅甄選活動，鼓勵業者求新求變，除了傳統習俗外，讓臺灣餅成為我們日常生活緊密結合的幸福點心。

為突顯臺灣餅多元的特色，本次臺灣餅甄選活動，分為「傳承獎」、「創新獎」及「網路人氣獎」等獎項，即使受到疫情衝擊，全國仍有109家業者、163件優良產品參賽，經產官學專家審慎評選，選出30件「傳承獎」、33件「創新獎」，及歷經兩週的網路票選活動，選出3件「網路人氣獎」，每家得獎業者及糕餅，不論是製餅技術、口味特色、食材選擇、外型美學及創新，都具年輕化、時尚化，臺灣餅華麗轉身，令人驚豔。

糕餅業者的用心令人感動，臺灣餅的競爭力也讓大家看得見。今年獲選創新獎的法布甜，由於對甜點的熱愛，隻身前往甜點界最高殿堂-法國學習烘焙，並取得證書。回來臺灣之後，為了做出好吃的甜點給患有糖尿病的媽媽享用，經過兩年研發測試，屢經無數次的失敗，終於將這次得獎的產品「馬卡龍鳳梨酥」的口感完美呈現。這個以孝親為出發的溫馨故事，為臺灣餅增添了溫暖，讓臺灣餅不只是臺灣餅，更是一個女兒獻給媽媽最大的心意與禮物。另本次獲獎作品也有父子檔同獲殊榮，父親的世奇藝術蛋糕打造代代相傳古法秘方產品，學藝術兒子再創立山木島，則以在地食材、花卉入餅烘焙，導入設計美學及創意口味等附加價值元素，帶給臺灣餅新生命。

而土城在地的黃源興餅店，一步一腳印的深耕經營40個年頭，見證了文化的轉變，同時也是當地發展的縮影，更是許多出外旅人無法忘懷的滋味，並且分享到世界各地，讓這份味道繼續流傳下去。黃源興阿傳師的好味道，就是想念的家鄉味，伴隨了許多人的童時記憶。現今，雖然許多人早已離開這個故鄉，到外地、海外外出打拼，依舊在土城提供外出旅人，懷念家鄉以及那熟悉的味道。

商業司司長蘇文玲表示，臺灣餅業者多為中小企業，較缺乏行銷及建立品牌能力，這次的甄選活動，在於活化傳統糕餅產業，鼓勵業者求新求變，輔導業者結合品牌力與美學力，結合在地產業特色規劃通路媒合與聯合行銷活動，媒合得獎作品到餐廳、賣場、交通工具等各式通路，並搭配網路行銷宣傳，希望能藉此活動，將臺灣餅發揚光大，帶動傳統美食新商機。

經濟部商業司司長蘇文玲。(圖/商總提供)

全國商業總會理事長許舒博強調，糕餅業是疫情下受創最嚴重的產業之一，由於現階段國門尚未開放，加上受到疫情影響很多婚禮推遲舉辨，「大家結婚的喜餅送不出去，觀光客又進不來，只靠內需市場，無法維持餅業的市場。」目前疫情已明顯趨緩，政府五倍券、好食券等振興措施上路，業者們紛紛提供相關優惠方案，若年底前國人第二劑疫苗突破6成，就有機會爭取開放國門，讓國人慢慢重新走出去，再創更多餅業商機。(經濟部商業司廣告)