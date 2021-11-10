搶農曆春節年菜與年禮商機，結合新派粵菜與精緻港點的時尚中餐廳「玖尹」，由行政主廚李冠儀率團隊精心設計，嚴選各式頂級食材，以粵式料理為本，融入新加坡、台菜、日式料理等多元手法，推出豐美外帶及內用除夕團圓套餐、台式與港式佛跳牆、及多款年節禮盒，即日起開放訂購，闔家團圓聚餐，享受珍饈美味過好年。

「玖尹」貼心考量小家庭需求，推出『六人份團圓年菜外帶套餐』10888元，共十道料理熱騰現做，返家復熱即可享用。『閩南炖寶台式佛跳牆』早鳥優惠4588元、『港式山珍海味佛跳牆』早鳥價5588元，早鳥優惠至明（2022）年1月15日，皆附獨家設計彩甕，為團圓餐桌增添繽紛色彩。

「玖尹」年節禮盒包含『櫻花蝦XO醬』468元、『干貝蘿蔔糕』588元、『椰香棗皇糕』888元、『步步高昇雙糕禮盒』含干貝蘿蔔糕及椰香棗皇糕各一顆1288元，訂購10盒95折、20盒9折、30盒以上85折，送禮自用皆體面得宜。

「玖尹」的內用除夕團圓餐六人15888元+10%。匯集花膠、排翅、南非鮑魚、龍蝦、新鮮黑松露等頂級食材，先以新加坡過年必吃、風生水起好兆頭的『撈魚生』熱鬧開場。接續位上福壽全歸的『港式魚翅佛跳牆』、『酒釀金腿蒸龍虎斑』寓意年年有餘、『黑松露波士頓龍蝦』代表龍馬精神、牛轉乾坤大吉大利的『橙皮炆火牛小排』、除夕過年必饗『蟹肉芙蓉長年菜』、港日混血象徵好運滿年的『蒲燒鰻魚糯米飯』、最後以寓意福壽綿延的『福壽果燉雪蓮銀耳露』作為暖心結尾。另有四人團圓餐10688元+10%八道料理精巧上桌，四人小家庭也無須為準備年夜飯煩惱。

「玖尹」外帶年菜套餐，主廚精選澳洲和牛、南非鮑魚、野生烏魚子、波士頓龍蝦等頂級食材設計外帶年菜套餐，含四道拼盤共十道料理，象徵十全十美恰到好處的六人份，符合現代小家庭需求，售價10888元。從小年夜(1月30日)至農曆大年初二皆可提貨，方便除夕團圓飯、或初二回娘家全家共享。