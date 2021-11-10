全家(5903)110年10月合併營收為73.8億元，月增7.41%，全家表示，11月民眾對溫暖型商品需求增加，且雙十一大型促銷活動和火鍋季紛紛展開，可望為營運挹注動能。

全家便利商店10月合併營收為73.8億元，月增7.41%，年增0.82%，累計前10月合併營收為693.83億元，年減2.21%。

全家表示，受惠於政府陸續鬆綁疫情管制措施，取消座位區隔板設置與開放熟食區自助夾取，輔以秋冬型新品陸續上市，有效推升整體鮮食成長；且充分掌握振興五倍券與國慶連假出遊商機，加上持續穩定展店，推升10月合併營收向上。

就各商品來看，10月真心福袋放大卡、5倍券預約與加碼等各式優惠活動，帶動整體買氣；疫情趨緩與防疫政策鬆綁，助消費人潮回流；鮮食各品類的業績皆回溫，尤其是微波主食、調理麵、輕食沙拉、甜點等…皆較去年同期成長；溫暖型秋冬商品如醇黑可可飲、靜岡抹茶拿鐵、夯番薯搭甘梅粉創意吃法、Let’s cafe二度與金馬獎聯名的話題操作，也帶動相關品類本月表現。

在會員部分，會員人數在10月達1450萬，透過app不斷創新優化，推出各式獨家功能如可查詢產品庫存的各式主題「地圖趣」、訂閱版與預約型的「隨買跨店取」，有效維持會員的品牌黏著度。本月更首創「二手手機回收」服務，瞄準消費者長期痛點、將3900間店舖化為便利回收點，創循環經濟的多方共好模式。

受到本土疫情政府實施防疫政策影響，全家第3季合併營收為206.62億元，季增0.78%，年減9.11%，營業淨利為3.33億元，年減62.73%，歸屬母公司稅後盈餘為2.83億元，季減19.87%，年減61.19%；累計前3季合併營收620.05億，年減2.56％，稅後淨利10.15億，歸屬母公司淨利9.55億，年減41.03%，每股盈餘4.28元，較去年同期減2.97元。

展望11月，全家表示，民眾對溫暖型商品需求增加，將陸續推出溫熱型現煮飲料、濃郁型鮮食、巧克力主題企畫等，以及雙十一大型促銷活動和火鍋季紛紛展開，可望挹注銷售，公司營運將瞄準溫降與電商商機，鮮食、EC、會員多箭齊發，輔以政府振興方案及節慶商機，第4季營運可望穩定向上。