春節將至，各大防疫旅館搶翻天，新北市長侯友宜今防疫會議表示，新北市年底可達到2908房，但還是供不應求，中央推出10＋4措施，但目前房間釋出效果不明顯，建議中央開放集中檢疫所提供民眾自費預定，也要提高短期租用一般旅館誘因，讓防疫旅館能夠衝高量能，希望中央用心面對防疫旅館不足的問題。

觀光旅遊局長蔣志薇表示，目前新北市旅館數有25處，房間數2690，入住率約61％，目前持續擴充防疫旅館量能，到年底可以再加218房達到2908房。

交通局長鍾鳴時表示，因應10＋4，需要有大量車隊協助返國者PCR，會持續擴充到200輛以上大巴協助接送，但目前中央針對地方的5000萬元補助，至今只給了1000餘萬，會持續跟中央溝通挹注地方資源。

侯友宜表示，境外疫情雖然稍緩，日本也已放寬入境檢疫時間從10天將至3天，但Delta疫情仍是未來最大的考驗。

侯友宜說，中央入境檢疫時間改為10＋4，但目前房間釋出不明顯，防疫旅館量與需求落差非常大，新北市除了在年底將房間數擴充到2908間，但還是建議中央開放集中檢疫所提供民眾自費預定，另外也要提高短期租用一般旅館誘因，讓防疫旅館能夠衝高量能。

侯友宜也說，對於10＋4，防疫仍要小心翼翼，不希望境外破口再出現，否則境內管控會非常辛苦，民眾心態朝開放在走，但春節這段時間要加強清消，基本防疫要做好。防疫車隊也要持續擴充，希望中央經費挹注。