近日傳出全聯擬併購大潤發一事，公平會主委李鎂今天受訪時指出，尚未收到併購的申請案，至於有無涉及「托拉斯」？她說，就公平法來看，獨占指的事業在相關市場處於無競爭狀態，將來也會就市占率等來觀察。

立法院經濟委員會今天邀請公平會就預算報告。

李鎂會前受訪表示，至今未收到家樂福或大潤發的併購案申請，如果有申請會針對既定的內容來規劃，但至今皆未收到申請；至於如果併購成功涉及托拉斯？她說，就公平法來看，獨占要在市場上處於沒有競爭狀況，還是要看將來市占率。

針對近期物價波動，李鎂指出，公平會主要是瞭解有無集體漲價的情勢，目前看來價格有波動，但看不出是集體講好調整價格的狀況；政府關心物價波動，各部會也有其分工，公平會針對如果有不合法的聯合漲價會積極查處。

至於數位經濟白皮書進度，李鎂說，目前數位經濟白皮書有初稿，仍在積極討論中，因為攸關重大政策，需要經過委員會討論，屆時會在白皮書中探討各國的競爭議題都有做、適用法令等會處理。