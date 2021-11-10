知名前主播劉芯彤以甜美外表、清新氣質受到大批觀眾喜愛，常在社群網站分享過往經歷的她，回想起多年前到某山莊渡假，半夜睡到一半時，一隻冰冷大手在臀部上摸來摸去，一度以為是身邊的人所為，但睜開眼發現對方竟背對她睡得正熟，當下睡意頓時全消，更心生恐懼「被子裡是不是還有第三人」。

劉芯彤表示多年前年底到某山莊渡假，由於當晚氣溫在0度到1度左右，冷到整晚直發抖的她，沖了熱水澡後，便窩進被窩裡休息，睡到半夜聽到有窸窸窣窣的聲響，不僅越來越大聲，還逐漸朝她接近，原本想起身一探究竟，卻怎麼也爬不起來，加上天寒地凍爬出被窩查看需要意志力，索性就不在意，繼續進入夢鄉。

未料正要睡著之際，劉芯彤感覺到左邊床腳被子被拉起來，先是一陣冷風灌進來，隨之而來的是一隻冰冷的大手，在臀部上摸來摸去，原本正要開罵睡在身邊的人，這才驚覺對方睡在床的右側，而且還背對她睡得正熟，完全不可能有辦法伸手摸她的屁股，心有餘悸的她坦言一度想要掀開棉被，看看是否還有第三人存在。

劉芯彤半夜的驚魂記，引起大批網友熱議：「主播真的有靈異體質，遇到不少異世界的朋友」、「這還不恐怖，怕的是觸感像爪子，那就糟了」、「嚴重懷疑妳有吸引好朋友的體質」、「妳應該三字經問候嚇死祂」。