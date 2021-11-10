台股加權指數10日開在17549.09點，台積電（2330）宣布日本及高雄投資案，股價開在平盤611元，本尊未受到消息激勵，但台積電資本支出受惠概念股包括帆宣（6196）、家登（3680），以及南台灣營建股如京城（2524）等，早盤股價則漲勢強勁，演出慶祝行情，台股早盤走勢在平盤上下震盪。

受到特斯拉慘跌引發獲利了結賣壓、通膨疑慮揮之不去影響，美股四大指數全面從歷史最高峰拉回。

道瓊工業平均指數11月9日終場下跌0.31％（112.24點）、收36319.98點。

那斯達克指數下跌0.6％（95.81點）、收15886.54點。費城半導體指數下跌0.07％（2.76點）、收3800.57點。

統一投顧指出，加權指數歷經8、9、10月的震盪整理，許多績優股跌幅已深，股價築底，投資價值浮現。

多家重量級公司的法說會，釋出對第四季正面看法，10月出口訂單突破400億美元，年底作帳行情可期。

考量美股頻創新高，外資買超擴大，資金行情再起，且台股各期均線多頭排列，技術面趨勢翻多，台股仍有高點可期，建議擇優布局、偏多操作。

以科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運、壽險金控及五倍券內需概念股為主。