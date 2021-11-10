今年正值成功大學創校90週年與成大電機系系慶，特舉辦第一屆「成電論壇」，110年11月10日上午9時於自強校區電機系一樓繁城講堂隆重舉行，因成大是臺灣半導體產業重要人才培育搖籃之一，首屆主題為「IC產業發展與佈局-成電90獻禮」，現場計有200名系友與校外人士共襄盛舉，成電論壇邀請五位半導體領域系友蒞臨分享，包含旺宏董事長吳敏求、南茂董事長鄭世杰、聯發科副總經理高學武、台積電副總經理秦永沛、佳世達董事長陳其宏等傑出系友齊聚一堂，就半導體產業的科技趨勢、新技術的開發、未來市場的發展，進行演說與座談。

由成大校長蘇慧貞開場致詞展開序幕，蘇校長針對今年成大90以「藏行顯光，成就共好」為核心精神，從草創奠基到前瞻未來，面對各種挑戰與創新思維，成大畢業生連七年獲得遠見調查企業最愛大學生，產學績效在世界名列前茅，成大始終秉持誠懇殷實的學風與低調內斂的處事態度，連結校訓窮理致知，期許理工學子，窮理知識的追求與知識的應用，尤其是在師生人數最為雄厚的電機系中，每年約有近四億元的計劃執行經費，擁有此豐沛資源並且藉由教師的高質量研究水準，帶領學生突破技術能量與技術傳承，利用現有的產業優勢培育優秀理工人才，期許成大人一起預見具影響力的成功大學。

擔任財團法人成電文教基金會理事長的旺宏董事長吳敏求表示，成大電機系歷屆校友在半導體領域表現皆十分傑出，系友的貢獻也成為臺灣科技產業蓬勃發展的重要關鍵。系友們皆感念母系當初的啟蒙與栽培，因此希望藉由成大九十週年校慶這個特別的時刻舉辦論壇，除了搭建系友間的交流與合作，也分享在半導體產業一些新的趨勢與應用，半導體產業鏈包含設計、製造、封測、後端系統製造應用等，成電論壇的主軸來自於各產業價值鏈每個技術及系統發展整合之重要角色，期待透過論壇專業分享與互動，激發新的思維。

吳敏求是成大電機系59級畢業，獲91年度成大傑出校友成就獎，他於1989年創立的旺宏電子，為臺灣最早擁有自有品牌及創新技術的記憶體公司，更是臺灣首家成功開發出3D NAND前瞻技術的廠商。吳敏求在今天的論壇中分享Memory Centric的解決方案。他指出，AI人工智慧啟動了下一波的工業革命，而機器學習高度仰賴數據的截取以及運算，因此也帶動了高容量記憶體的需求大幅提昇，因應節能議題日趨重要，大容量低功耗之記憶體已成為主流，促成記憶體由2D邁向3D結構，為進一步降低運算功耗，記憶體也由單純的數據儲存功能，轉向具有運算的功能（Memory Centric），這項新的解決方案未來更可結合邏輯晶片，形成更多元的應用領域，記憶體將可脫胎換骨，由配角轉為主角，脫離週期循環的宿命。

南茂董事長鄭世杰71級畢，獲105年度成大傑出校友成就獎，1997年創立南茂科技公司，致力於半導體封裝測試領域，其中液晶顯示器驅動IC封裝測試產能曾排名全世界第2位。今日論壇分享IC封裝產業發展與趨勢，隨著半導體終端應用的多元化與快速升級，IC封裝也扮演著日益重要的關鍵角色。為了順應各式各樣的終端產品樣式朝向輕薄短小與多功能的要求，也推動了封裝型態從傳統的單晶片封裝，朝向微型化、高密度化與模組化來發展。

台積電副總經理秦永沛67級畢，獲108年度成大傑出校友成就獎，針對半導體場效電晶體之研製與特性分析及電子元件的研究有深入見解，取得碩士學位後投入工研院電子所，因表現傑出，在台積電成立時即被台積電延攬聘雇，秉持誠信正直之德行及超群的技術能力，於2016年起擔任產品發展組織資深副總經理。今日分析半導體產業的趨勢與創新，表示未來的世界中，無所不在的運算將成為下一個殺手及應用，並大量增加全世界對運算效能的需求，COVID-19疫情更加速了數位轉型，使得半導體在人類生活中變得更不可或缺。

IC設計大廠聯發科副總經理高學武79級畢，從摩爾定律（Moore's law）之發展如何豐富人們的生活談起，並分享聯發科技設計的產品及應用方向遵循驅動摩爾定律持續往前，介紹摩爾定律未來將會遇到的挑戰及克服挑戰的方法，同時介紹聯發科技目前在這方面的成果。

佳世達董事長陳其宏74級畢，107年度成大傑出校友成就獎，在業界管理者以「使命必達」聞名，2017年6月接任董事長暨總經理，成功帶領佳世達並致力推動幸福企業，在成電論壇的尾聲探討半導體的未來產業應用趨勢，在過去與未來的幾年，新興材料的半導體，豐沛更多及更好的應用模式，臺灣科技業座落在半導體產業鏈最完整的寶島上，站在半導體產業鏈的最前沿，如何掌握神機妙算的未來應用趨勢。