力士(4923)累前三季合併營收達8.30億元，較去年同期成長92.48%，受惠於電腦及筆電應用領域之主要客戶對於公司MOSFET(金氧半場效電晶體)產品展現強勁之拉貨力道，帶動前三季營業利益達1.27億元，稅後淨利達1億元及稅後每股盈餘達4.11元，繳出三率三升，且前三季營運表現較去年同期逆轉勝。

力士表示，受惠於電腦PC與筆電NB、智慧型手機等應用領域的客戶展現強勁拉貨動能，帶動公司MOSFET產品成品、以及尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片Wafer兩大業務展現良好的成長態勢，尤其是因居家辦公、遠距教學、通訊世代交替等生活形態改變，帶動PC/NB領域之客戶在消費者之需求強勁增溫，進而催生整體MOSFET 需求用量大增，創造公司前三季來自PC/NB之業績貢獻明顯成長，挹注公司主要合作晶圓廠製程平台整體產能保持近滿載的水位，在營運成本、費用管控得宜下，毛利率達26.7％更是較去年同期的16.7％大幅增加，?力士今年前三季營運表現遞出三率三升的重要關鍵。

力士10月合併營收為0.9億元，由於地震造成部分晶圓受到影響，使得單月營收較9月減少5.03%，但因MOSFET缺貨效應，仍催動整體客戶備貨力道強勁，是10月營收年增12.18%的原因；累計前10月合併營收為9.2億元，年增79.75%。