台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路沛波(6248)10月自結營收4.3億元，較上月成長51.10%，較去年同期成長71.26%，創新高；累計前10月自結營收為32.43億元，較去年同期成長28.29%，且已超過去年全年之表現。

總經理楊韻蒔表示，鋼筋產業進入傳統旺季，加上之前客戶訂單的遞延提貨，帶動沛波10月營收較9月大幅成長五成，台灣鋼筋市場受惠台商回流以及營建對鋼筋需求強勁，加上彰濱新廠擴產效應，激勵10月營收突破4億元，締造歷史新高紀錄，累計前10月營收更勝過去年。

沛波表示，美國眾議院5日通過約1.2兆美元的基礎建設法案，將用於改善美國道路、橋樑、管路、港口和網際網路連線，有助於鋼材需求的提振，預期將帶動鋼鐵原物料的新增需求，對鋼價保持一定支撐力道，另外在台灣疫情穩定下，進入傳統營建工地趕工旺季，對建築用鋼需求穩定增長，受惠於產能滿載及鋼價維持高檔雙重效益下，對未來業績展望維持正向看法，目前公司訂單能見度佳。