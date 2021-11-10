家登(3680)於今(10)日公佈2021年10月合併營收約為3.8億元，比去年同期1.9億元增長近一倍，創下單月歷史新高，其中本業較去年同期成長123%，較上個月成長74%；半導體本業來到今年出貨高峰，主要受惠於先進製程載具強力拉貨，再加上家登自動化機台將陸續驗收完成，挹注營收，預期可豐收到年底。

家登10月營收衝高至3.8億元，家登母公司的光罩、晶圓載具品及子公司家登自動化的機台設備產品營收均增加，單月營收呈現年增99.88%，月增59.19%的雙增狀況；並帶動前10月營收同步攀高，達22.99億元，年增16.21%。

展望第四季，半導體來到年度旺季，家登光罩載具產能滿載，出貨量急速攀升，公司聚焦先進製程產品，將帶動整體集團獲利表現；晶圓載具今年也大幅成長，家登12吋FOUP針對全球關鍵客戶不同製程需要，開發完成對應產品，今年在關鍵客戶的銷售上已取得大量出貨並挹注營收，隨著全球越來越多的前後段客戶採用家登12吋FOUP，目前產能已經被客戶預訂至明年度，代表家登今年度在晶圓傳載市場取得關鍵地位。

此外，家登在航太領域也跨出一大步，度過與客戶的密切討論與漫長的開發階段，終於正式取得指標客戶小批量訂單，再經過嚴謹的品質穩定度測試後，就有機會取得長期訂單，成為家登未來十年穩定的營收動能之一。

家登今年前三季營收19.24億元，毛利率34.99%；營業利益1.73億元，歸屬於母公司業主淨利1.33億元，基本每股盈餘1.6元。上半年度將以盈餘配息每股0.8元。