文創事業營運回穩及太陽能電廠營運挹注，鈺德(3050)第3季稅後盈餘為6200萬元，季增80.28%，賺贏上半年獲利，累計前3季每股盈餘為0.83元，已超越去年全年獲利，鈺德總經理羅宜富表示，今年綠能加文創事業佔公司營收比重已超過40%，第4季本業可望維持水準。

鈺德原本以預錄光碟片業務為主，近幾年公司啟動轉型，朝綠能及文創事業發展，2017年鈺德與台北市文化局合作老屋活化運動，開始營運美軍俱樂部，公司亦於2018年10月投資厚聚能源開發公司，跨入太陽能系統業務，之後再整合錸德(2349)集團的錸洋科技，綠能事業版圖日益完整。

至於原有的預錄光碟業務，儘管光碟產業處於衰退，鈺德預錄光碟業務相對穩定。

本土新冠肺炎疫情於5月大爆發，三級警戒對鈺德文創事業造成影響，也衝擊上半年業績，所幸隨著疫情趨緩警戒降級，且5倍振興券上路，帶動鈺德文創事業逐步回升，加上太陽能電廠營運挹注，鈺德第3季合併營收為2.6億元，季增8.12%，營業毛利為8943萬元，季增5.7%，單季合併毛利率為34.4%，由於認列處分韓國廠利益，單季稅後盈餘為6200萬元，季增80.28%，賺贏上半年獲利，單季每股盈餘為0.42元。

鈺德前3季合併營業收入為7.47億元，營業毛利為2.58億元，合併毛利率為34.54%，營業淨利為1.02億元，稅後盈餘為1.21億元，已超越去年全年獲利，每股盈餘為0.83元；羅宜富表示，第4季本業可望與第2季相近。

目前厚聚主要案場在公有房舍，面積小但是數量多，已併電約46.55MW，加上設置中，總容量可達到54.59MW；去年因南部陽光充足，太陽能發電效率高，厚聚能源售電收入達3.05億元，佔鈺德公司營收比重已逾30%。

鈺德除持續拓展屋頂型，爭取中大型公有建物電廠之外，亦拓展埤塘漁電共生電廠，並評估投入陸域風電的再生能源開發，鈺德預估，今年綠能業績會比去年好；今年綠能加文創事業佔公司營運比重可望超過40%。