宏正(6277)10月份合併營收自結數為新台幣4.29億元，較去年同期減少0.6%；全年合併營收自結數為新台幣41.52億元，較去年同期成長6.8%。

單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少5%、專業影音產品較去年同期減少2%、USB週邊設備較去年同期減少21%。以銷售區域觀察，亞洲較去年同期成長10%，歐洲較去年同期成長1%，美洲較去年同期減少21%。

累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長4%、專業影音產品較去年同期成長7%、USB週邊設備較去年同期成長2%。以銷售區域觀察，亞洲、美洲與歐洲分別較去年同期成長11%、0.3%及4%。

宏正第三季單季EPS為1.2元，累計稅後盈餘為1.44億元，毛利率為58.15%，營益率為15.65%；累計前3季EPS 3.73元，累計稅後盈餘4.46億元，毛利率為58.47%，營益率為15.51%。

《電腦設備》達方前3季EPS2.91元 市場需求不退Q4守高
《金融股》台新金15日法說 前10月EPS為1.5元
#宏正 #較去年同期 #EPS #合併營收 #自結數