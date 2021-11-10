南韓47歲男星任昌丁（임창정）出道多年不僅會唱還會演，過去曾推出多張暢銷單曲，也曾在電影《色即是空》中演出獲得矚目，本月1日他再度推出新單曲《Nothing special with the day》，並登上各大節目宣傳，人氣再度飆升。不過，任昌丁的經紀公司卻在昨（9）日宣布，他收到確診通知，讓外界相當震驚。

任昌丁於11月1日發表新歌《Nothing special with the day》（별거 없던 그 하루로）後便積極投入宣傳，不僅一連登上《我家的熊孩子》、《柳熙烈的寫生簿》、《與神同行2》等知名綜藝節目，還前往《金信英的正午希望曲》、《鄭恩地的歌謠廣場》、《2點逃出Cultwo Show》等廣播節目宣傳，行程滿檔。另外，本月8日他還抽空出席男星李志勳與日籍妻Aya的婚宴，並在婚禮中與女星IU一同擔任婚禮祝唱歌手，祝福新人。

不過，8日當天他在上節目前也接受了電視台的PCR檢測，雖然他的身體沒有任何異狀，但卻收到陽性反應的確診通知，經紀公司只好緊急通知各家電視台及相關人員，所幸經紀人及工作人員檢驗結果皆為陰性，讓大夥鬆一口氣。

而南韓的疫情居高不下，即使每日確診人數都有上千人，當地政府仍打算效仿英國的作法，宣布11月開始放寬社交距離，希望民眾與病毒共存恢復以往的生活，並宣布民眾只要接種過疫苗便能參加500人的大型演唱會及婚宴，也開放電影院及10人以下私人聚會，讓不少韓國民眾相當不理解，痛罵政府根本想要放棄防疫，再度掀起熱烈討論。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。