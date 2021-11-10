八大行業復工 新北稽查120家其中13家有缺失 09:332021/11/10 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 八大行業復工 新北稽查120家有13家缺失。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 八大行業陸續復工，新北市經發局近幾周展開全面清查，目前已稽查120家，有13家有缺失，主要是未落實預約制、環境清消等，新北市長侯友宜表示，公權力該展現就要展現，絕對不能有防疫漏洞，要求業者立刻改善。 經發局長何怡明10日防疫會議指出，目前新北市申請復業的網卡有59家、視聽歌唱業者175家、電玩10家、三溫暖1家、舞場1家，目前已經查察120家，有13家業者有缺失，已要求業者立即改善後複查。 成長率6都第一 南市合法旅宿逆勢成長突破700家 拚2050年淨零碳排 高雄市全台都會區最綠城市 #新冠肺炎 #台灣 #復工 #業者 #缺失 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 永豐攜手成大 第二階段產學合作升級 15:282021/11/09 財經 百貨人潮回流 饗賓集團逆勢展店 04:102021/11/10 產業特刊 印尼移工解禁 最快下周抵台 04:102021/11/10 生活新聞 儒鴻聚陽 產能回神 04:102021/11/09 證券．權證 中國地產大咖 籲國企戰略投資 04:102021/11/10 焦點新聞 花鄉田尾嘉年華 邀您暢遊10大祕境 04:102021/11/10 地方新聞 表揚新北16家優良企業 侯友宜：疫後振興經濟挑戰多 10:022021/11/09 財經 正隆重押越南 建百萬噸級基地 04:102021/11/09 產業特刊 《電機股》強信-KY前10月營收年增4成 Q4旺季可望延伸至下季 16:142021/11/09 財經 國旅回溫 無薪假大減五千人 04:102021/11/09 財經要聞 連4天＋0 今增6例境外移入 確診個案添1死 13:512021/11/09 生活 生活熱門新聞 外遇生子？護理師小孩是誰的 王必勝改口了 - 生活 王必勝認了「與護理師關係不適當」親曝兩人現況 - 生活 「我還沒原諒他」外遇後首出面 王必勝正宮：傷害很深 - 生活 王必勝認了婚外情 陳時中護子弟兵：給他一個機會 - 生活 王必勝出面承認婚外情 林姓護理師回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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