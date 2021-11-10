八大行業陸續復工，新北市經發局近幾周展開全面清查，目前已稽查120家，有13家有缺失，主要是未落實預約制、環境清消等，新北市長侯友宜表示，公權力該展現就要展現，絕對不能有防疫漏洞，要求業者立刻改善。

經發局長何怡明10日防疫會議指出，目前新北市申請復業的網卡有59家、視聽歌唱業者175家、電玩10家、三溫暖1家、舞場1家，目前已經查察120家，有13家業者有缺失，已要求業者立即改善後複查。