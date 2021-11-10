中市警方在檢察官指揮下，在犯嫌進行毒品交易時當場查獲，以「麻將」為主題包裝的第三級毒品咖啡包等贓證物。（中市警局刑大提供／馮惠宜台中傳真）

販毒集團化名餐廳名店 套餐、飲料都有毒

「老闆，給我一個雙人套餐」、「再加一杯飲料」，尋常餐廳點餐流程竟然成為藥頭、藥腳買賣暗語，台中市政府警察局刑事警察大隊偵四隊接獲檢舉，在今年4、5月間偵破22歲陳姓男子為首的4人販毒集團，4人為掩人耳目，微信暱稱取為「○○天堂」、「○城」等連鎖美食餐廳，互稱「老闆」，並以「好吃好喝」、「雙人套餐」、「三人套餐」、及「飲料」等暗語製作價目表推播廣告。

警方接獲民眾檢舉，報請台灣台中地方檢察署檢察官指揮，在犯嫌進行毒品交易時當場查獲，並陸續追捕在外共犯到案，總共在作案車輛及犯嫌住處搜索查扣外觀以「麻將」為主題包裝的第三級毒品咖啡包毛重189.14公克、26包、第三級毒品愷他命毛重17.04公克、8包、不法所得新台幣3萬餘元及工作手機4具等贓證物。

警方調查發現該集團平均年齡只有22歲，由陳嫌負責出資購入毒品，其餘3人則負責保管、分裝與協助販賣運輸毒品，該販毒集團主要透過微信與客人聯繫毒品交易事宜後，將訂單內容告知「司機」駕駛車輛外送交貨。

全案經台灣台中地方檢察署檢察官偵結後，以可處3年以上、10年以下有期徒刑的組織犯罪防制條例第3條及7年以上有期徒刑的毒品危害防制條例第4條罪嫌起訴在案，並一併請求法院斟酌使令入勞動場所強制工作。

台中市刑大表示，新興毒品多以飲料及休閒零食的方式包裝，且藥頭或同儕間也常以「只是會high」、「警察驗尿驗不出來」等話術勸進年輕人嘗試，警方除呼籲年輕人珍惜美好時光，勿因小失大，自毀前程外，亦嚴正宣示將持續針對毒品案件刨根溯源，防制新興毒品氾濫危害民眾健康。

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