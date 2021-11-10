總統蔡英文9日指出，台灣出口額截至今年10月，已連續16個月正成長，並以401.4億美元創下歷年單月新高，更以3642億美元創歷年同期新高；今年的經濟成長率也預估達6.01%，創下11年來新高。對此，藥師林士峰反酸，在這3642億美元中，對大陸出口順超1394億美元，佔全體38.27%；大陸反萊豬進口，故萊豬公投不影響對陸貿易結果。

蔡英文9日在臉書發表文章《台灣出口再創史上新高！》內文指出，要向全體國人報告一個好消息：截至今年10月，台灣的出口額，已連續16個月正成長； 財政部公布，台灣的出口成績也創下歷史新高，包括10月的出口達到401.4億美元，創歷年單月新高，以及累計今年前10個月的出口，達3642億美元，不僅創歷年同期新高，更提前改寫全年新高紀錄。

不僅如此，蔡英文指出，今年的經濟成長率，也預估達到6.01%，將創下11年來新高。蔡強調，出口貿易一直是國家很重要的經濟動能，台灣必須開拓國際市場，下個月18號，關於美豬的公投案，將攸關台灣對外經貿，呼籲國人一定要向世界展現台灣願意解決困難貿易問題的決心，爭取更多國際支持。

針對蔡英文此文，林士峰指出，所謂「美豬」並不等於「萊豬」，蔡顯然是誤稱了。此外，蔡在文中有二件事沒跟大家說：一，3642億美元中，對大陸出口順超1394億美元，佔全體38.27%；二，大陸反萊豬進口，故萊豬公投不影響對陸貿易結果。