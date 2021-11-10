光鼎生技（6850）於10月29日申請登錄興櫃一般板股票後，今（10）日以每股50元掛牌興櫃買賣，產業別是生技醫療業，主辦證券商是永豐金證券。

根據櫃買中心資料顯示，光鼎生技成立2004年8月間，主要經營業務是毛細管電泳儀及其相關耗材及核酸檢測試劑之研發、生產與銷售等，送件時資本額為2億2000萬元。光鼎生技2020年營收1億2362萬元，稅後盈餘2657萬元，每股盈餘1.76元。自結今年前九月營收1億598萬元，稅後盈餘2728萬元，每股盈餘1.24元。