疫情期間在家悶壞了嗎?隨著疫情趨緩，移民署南區事務大隊嘉義市服務站舉辦新住民家庭教育及法令宣導，趁著假日邀請新住民朋友帶著家人一起到戶外運動，藉此提升免疫力，照護全家人健康，活動中除了宣導政府的各項政策措施，提醒注意自身權益外，還邀請來自香港的新二代何誠晉，介紹迷你足球運動，共享親子歡樂時光，以促進家庭成員健康。

何誠晉香港新二代教導兒童一邊玩一二三木頭人，一邊練習控制足球。(移民署嘉義服務站提供)

從香港來臺灣唸書的何誠晉，外號叫「荷包蛋」，是位新二代，也是幼兒運動教練，擅長足球、滑板及直排輪等運動。他說迷你足球是以還未常態接觸足球運動的幼童為對象，以遊戲為主、競技為輔，參考國際足球教學系統規劃，將各類基本技巧融入活動中，容易學習也適合親子同樂。

移民署嘉義市服務站邀新住民帶家人到戶外運動，守護全家人健康。(移民署嘉義市服務站提供)

來自越南的新住民黎芸瑄從事美甲工作，來臺灣大約8年，帶著5歲的孩子開心地第1次參加。她表示，感覺移民署很用心，活動中不僅告訴大家瞭解法令的重要性，同時還提供家庭互動的機會，由於疫情關係很久沒帶小孩出來運動，參加這個活動也是希望孩子能從小養成運動習慣，畢竟運動對孩子身心發展很有幫助，而且自己平日忙於工作，趁假日順便出來透透氣、遛遛小孩，很開心。

嘉義市服務站站主任黃艷薰表示，疫情趨緩建議新住民朋友有空多出外走走，運動不但可以提升免疫力也是防疫最好的方法。此外，移民署為持續響應行政院推動行動支付普及政策，便利各項業務規費繳納，民眾於臨櫃辦理各項申辦業務時，可憑實體信用卡或行動裝置綁定支付，輕鬆方便又快速。