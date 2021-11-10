中國進入第四季銷售旺季，雙11光棍節、網購星期一(Cyber Monday)、年末和新年購物中國農曆春節等接踵而來，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，阿里巴巴正式啟動第13屆天貓雙11全球狂歡季，規模為歷來最大，共吸引29萬個品牌參加，並推出人民幣1億元的綠色購物券；而淘寶也將於雙11期間，推出700位知名網紅進行多場直播帶貨，有望為消費市場注入新活水。依歷史經驗來看，代表中國消費產業的指標中証消費服務領先指數，在過去十年，行情從第四季漲到隔年第一季，現在可酌量布局中國消費股。

葉宇真表示，受7-8月散點式疫情及氣候擾動影響，中國消費力度受到壓抑，但隨消費旺季來臨及政府政策托底，消費有望回溫。中國恆大對金融體系的影響有限，大宗商品價格也有望見頂回落，加上中國限電主要針對高耗能產業，對消費服務業影響有限；且在政府強化監管下，中國家庭面臨的住房、醫療、教育等問題有望解決，民生問題得到保障，更能激發消費意願。

葉宇真指出，今年初中國國家主席習近平提出「要自覺主動解決地區差距、城鄉差距、收入差距等問題，堅持在發展中保障和改善民生，向困難群眾傾斜，促進社會公平正義，讓發展成果更多更公平惠及全體人民」，亦即希望達到「全民共同富裕」的遠景，將有利中國長期經濟正常發展，帶動全民消費力進一步提升，對中國消費產業為長線利多。

葉宇真表示，中國十四五計劃將擴大中等收人群體，2035年前人均GDP達中等發達國家水平，消費仍將是中國經濟增長主要動力，促進內需，高質量和可持續消費為國家首要目標。由於消費類股經過近期回檔，動態估值大都已經調整至均值附近，考慮疫情緩解後的恢復彈性，政策導正後的修復空間，疊加機構長期配置下的穩定偏好，消費股將成為最具配置價值的標的。