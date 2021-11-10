TPU機能布料暨成品廠八貫(1342)10月營收為2.15億元，創單月歷史新高，月增加36.90%、年增加81.23%，累計前10月營收16.46億元，年增率28.76%，已超越去年全年，全年營收表現確定為歷史新高。因應市場需求成長，將有新客戶與新產品的加入，且國際品牌客戶年度長單比重增加，另外，八貫召開臨時董事會，通過美金500萬元額度的資本支出，自國外進口第三台淋膜機，預估明年第四季可望投產。

八貫10月營收創新高達2.15億元，主要仍受惠國際戶外用品客戶拉貨力道強勁，加上航空業復甦，航太救生產品訂單回籠所帶動，包括機能性布料及成品組件的出貨表現皆佳；八貫指出，在目前包含今年第二季才啟用的成品組件新廠稼動率都已滿載下，未來產能擴充將持續招募人力、增加生產班制來因應，而從訂單能見度來看，第四季維持營收高檔無虞，明年展望持續看好。

八貫進一步表示，目前公司訂單能見度已可看到明年第二季，且由於公司生產的多款TPU機能性布料皆為獨家供應或屬於寡占市場，各品牌客戶多採取長單的下單方式，考量公司中長期營運看好，長單比重增加，八貫召開臨時董事會，決議在美金500萬元額度內，自國外進口第三台淋膜機，預估明年第四季可望投產，機能性布料整體產能將增加至少4成。

為因應TPU原物料成本上漲，八貫今年第二季調漲產品價格後，現陸續與客戶達成共識，自11月起分批調漲產品售價，八貫指出，在訂單能見度高且稼動率滿載情況下，公司除加班因應外，亦會全力保持獲利的成長性與營收同步，除成本轉嫁外明年年中公司的戶外用品與醫療床兩條產品線，分別會有新客戶與新產品開始出貨，此對於獲利金額的進一步提升亦將有挹注。