教育部要全面盤整兩岸高教交流狀況，引發震撼，學者認為這將造成我國大學無所適從。教育部長潘文忠今天表示，政府鼓勵兩岸大學正常、正確的學術交流，但應在不抵觸法律的前提下進行。

清華大學校友會與中國大陸廈門市政府、北京清華大學在清華大學校內育成大樓共設「清華海峽研究院」、「清華海峽研究院新竹辦公室」，從事技術研發、攬才、投資，國安單位質疑這是被大陸共產黨滲透，教育部要求該辦公室停止運作，並將全面盤點兩岸高教交流狀況。

台科大前校長廖慶榮表示，學術界人沒有政治立場，所有校長都願意配合國家政策，但政府幾年前鼓勵兩岸高教交流，現在卻不行，那以後呢？政府現在對清大的處理方式，將讓其他大學在兩岸交流上無所適從。

他建議教育部，在處理這件事情上，不要用清查、盤查這樣的字眼，語氣可以緩和、善意一點，如果清大有違法規定，教育部就請他們改正，因為他們不見得是有意的。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部預算，潘文忠在會前接受媒體採訪時表示，經查該辦公空間係由自強工業基金會向國立清華大學租賃清大育成大樓5樓空間後，轉租廈門清華海峽研究院並由該基金會進行空間代管，相關事證初步研判涉有違反兩岸條例第33條之1情節，後續即移請該基金會主管機關經濟部辦理裁罰程序。

潘文忠表示，教育部鼓勵兩岸大學正常、正確的學術交流，106年及108年已兩度發文各大學，在兩岸人民關係條例允許的程序下，跟對岸進行交流。

潘文忠說，清大在未經政府許可下，將辦公空間租給清華海峽研究院，而清華海峽研究院是大陸共產黨的組織，這已違反我國法律。清大校園是公有財產，校方不能將空間租出去後卻不管理。教育部昨天也再度發函各大學自我檢視及內控，學術交流不能在抵觸法律下進行。