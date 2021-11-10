我國邊境仍採嚴格管制，入境一律隔離14天，明年農曆春節前防疫旅館需求大爆炸，交通部長王國材表示，優化版防疫旅宿查詢網預計明日傍晚在觀光局網站上線。觀光局長張錫聰說，新版平台會統計各縣市的房間量，並用紅黃綠燈號提醒民眾，若有空房可自行或透過地方政府窗口訂房。

交通部長王國材表示，防疫旅宿查詢網預計明日傍晚在觀光局網站上線。（陳祐誠攝）

目前我國防疫旅館房間數約2.7萬間，觀光局預計年底可增加到約3.2萬間房，為方便民眾直接查詢各縣市空房情況，交通部觀光局優化防疫旅館查詢平台，直接顯示訂房熱度。

張錫聰說，新網站會以紅黃綠燈號，顯示各縣市防疫旅館剩餘數量，綠燈代表該縣市還有空房，黃燈則表示空房剩20間以下、接近滿房，紅燈則是1間都不剩。

張錫聰表示，該平台無法顯示價格資訊，消費者看到有空房，可自行找旅館訂房，但也有些縣市選擇公開相關資訊，民眾可以透過地方政府窗口去訂房。

目前願意公布防疫旅宿名單的縣市，包括基隆市、台北市、新竹縣、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、台南市、高雄市以及屏東縣。

張錫聰指出，目前台北市防疫旅館數量最多，達1萬多間，第2名高雄市有4、5000間，桃園與台中各有3000多間、新北2000多間，其他縣市在數百至1000多間不等。