美聲天后席琳狄翁(Celine Dion)叱吒樂壇，當年演唱《鐵達尼號》主題曲〈My heart will go on〉紅到全世界無人不知無人不曉，之後又在賭城開啟駐點個人大秀，事業再度登上高峰，而喪夫後仍打起精神努力工作的她，日前因健康問題暫停了演出，如今傳出席琳狄翁病重，整個人暴瘦，甚至癱瘓無法下床。

謹記丈夫遺志，始終堅持登上舞台演出的席琳狄翁，10月份突然停下腳步，取消了世界巡迴演唱會，聲明中表示，席琳狄翁長期嚴重且持續性地肌肉痙攣，當時表示雖然有得到醫治，但實在沒有辦法順利演出，所以忍痛做出停工決定，她也向廣大粉絲道歉。

席琳狄翁這些年越來越消瘦。(翻攝自celinedion IG)

而如今傳出病情惡化，家屬也認了她現在狀況差到無法下床行走，據悉，她的腳疼痛不堪，近乎癱瘓，人很虛弱，本就纖細的她瘦成了皮包骨，而過去有傳她得厭食症，但被她否認，肌肉痙攣問題則是困擾她多年了，但席琳狄翁病中仍強打精神，不時更新社群，跟粉絲保持互動。

席琳狄翁2016年遭遇喪夫之痛，和她相知相守20多年的老公雷尼罹患癌症過世，當時她穿一身黑牽著孩子出席丈夫喪禮，忍不住親吻老公棺木的照片讓粉絲感動落淚。挺過喪夫之痛後，席琳狄翁積極復出，更為雜誌一脫拍攝全裸照，八卦媒體2017年則報導，席琳狄翁當時春風得意，原來是因為有愛情的滋潤，外傳她與身邊一名帥氣舞者裴培穆諾茲（Pepe Munoz）打得火熱，但已被友人代為否認。

當時媒體指出，席琳狄翁私下與裴培穆諾茲形影不離，但知情人澄清他倆完全是「柏拉圖式關係」，並非交往。2018年席琳狄翁重啟世界巡迴演唱會並來台開唱，演唱會舉行前卻傳出她有中耳咽鼓管異常開放的問題，造成聽力不正常，必須開刀治療，幸好術後恢復狀況良好，才繼續進行巡演。