劉媛媛出身寒門，靠著苦讀考上北京大學法學院，被封為「北大才女」，2014年她學習演講，僅花三個月勇奪《超級演說家》第二季總冠軍，前途一片光明。近日有網友發現，劉媛媛沒從事本科系的工作，進駐抖音平台直播賣貨，一個晚上最高銷售額為1億元人民幣（約新台幣4億），相當厲害。

劉媛媛多年前在節目上分享，自己如何從資源較少的農家女，擠進大陸第一學府北京大學翻轉人生，高談闊論的言論令人印象深刻。拿下《超級演說家》總冠軍後，劉媛媛得到很多商演邀約，累積下來的酬勞變成創業基金，未料失敗收場，但她不因此氣餒，去年6月開始在抖音推薦好書，圈粉不少學生和年輕網友，所以劉媛媛現在的工作是選書、看書和推薦書，早上8、9點開始讀，深夜12點多才會休息。

不過，部分網友認為劉媛媛頂著北大法學碩士畢業的光環，且在校時就取得律師從業資格證，應該有更不錯的工作，怎麼會賣書及做抖音賣貨，甚至覺得她已經走歪了。對此劉媛媛表示職業沒有貴賤之分，當律師不是心之所向，強調現在她跟其餘上班族無異，只要自己喜歡就可以了。