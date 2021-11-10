中市南屯區春社里、春安里、文山里、寶山里四個里，在當地通稱為溪西，該地區域範圍在筏子溪以西至大肚山腳下，目前人口總數約二萬人，統計國中生近千人、國小生人數則將近兩千。市議員何文海今天為民請命說，南屯溪西地區卻沒有一所國中，學生若要就讀就必須遠到西屯區安和國中，或者橫跨筏子溪到萬和國中，路途遙遠，對學子和其家長而言都相當不便。教育局長楊振昇允諾居間協調。

何文海表示，多年來接到當地民眾陳情無數次，也在議會上多次質詢，但設置國中事宜卻總是無疾而終。該地區確實有國中小用地，在嶺東路上有文中52、文小78用地，都發局在101年及102年間陸續對學校用地進行通盤檢討，其中文中52、文小78用地尚未徵收完畢，經教育局與該局評估該地學齡人口及就學情形，只需二公頃學校用地，因此留設二公頃的文中小用地供設立國中小學。

何文海指出，當地居民莫不引頸期盼，能在當地設立一所國中，學子就不用為了上學辛苦跋涉，但歷經歷屆市長卻一直無法完成，其中原因出在原學校用地目前為台糖用地，徵收費用太高，導致歷屆市長犧牲學生就學權益，皆將此計畫一再延宕。

何文海說，過去他就曾多次建議可以縮小學校用地範圍，或者先向台糖租用之後再購買，降低購買門檻。但是在110年台中市政府業務工作報告中，教育局對此事卻隻字不提，明顯台中市政府根本無心推動在當地設置國中的計劃，完全無視地方需求!

何文海指出，近期中護健康學院南屯校區於該區動土，佔地廣大，預計2024年10月竣工，他也建議可於該校區興建附屬中學，以解溪西國中學子就讀問題的燃眉之急。溪西地區的居民在當地必須忍受垃圾掩埋場與焚化爐等鄰避施設，但僅僅盼望在當地能設立國中以便學子就近學習的微小願望，台中市政府卻長年無法做出改善，造成民怨四起，再次為當地民眾請願。

教育局長楊振昇強調，教育局將居間協調。