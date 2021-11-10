封測龍頭日月光投控(3711)雖受電子代工業務轉弱影響，2021年10月合併營收仍持穩高檔、改寫歷史次高。法人預期投控第四季營收可望季增逾1成、年增近2成，續創歷史新高，獲利亦續拚向上再創高，全年可望大賺逾1股本。

日月光投控2021年10月自結合併營收527.48億元，雖月減1.84％、仍年增達10.09％，改寫歷史次高。其中，封測業務304.42億元，月增0.47％、年增達32.06％。電子代工（EMS）業務營收225.16億元，月減4.6％、年減12.74％。

累計日月光投控前10月合併營收4498.09億元，較去年同期3760.15億元成長達19.63％，續創同期新高。其中，封測業務營收2733.2億元，較去年同期2306.32億元成長達18.51％。電子代工業務營收1804.63億元，較去年同期1513.52億元成長達19.23％。

展望第四季營運，日月光投控預期以美元計價的封測營收、毛利率，將與第三季900.92億元、27.43％相當，以美元計價的電子代工營收將與去年同期791.49億元相當，營益率則可望接近第三季4.35％水準。

法人以此推算，預期日月光投控第四季封測業務續處高檔，營收較第三季小幅成長、年增逾25％，電子代工業務受惠旺季需求帶動，營收可望季增逾25％，帶動投控第四季合併營收季增逾1成、年增近2成，獲利續拚向上再創高，全年可望大賺逾1股本。