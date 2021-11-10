美國總統拜登周二表示，關於川普時期下令禁止投資美國政府認定為中國軍方所有或控制的中國企業，美國將繼續實施這項投資禁令。

民主黨籍的拜登在就任美國總統後仍然繼續沿用共和黨籍前總統川普對中國實施的一些政策。拜登表示，他將延長川普在2020年11月下達之行政命令中的限制措施。

拜登在致眾議院議長佩洛西的信函中表示，中國日益利用美國的資本為其軍事、情報和其他安全機關提供資源，以促成其發展和現代化，使中國將持續直接威脅美國國內外的軍力。

川普下達的這項行政命令起初旨在禁止美國投資公司、年金基金和其他機構購買美國國防部判定具中國軍方背景的中國公司股票。

今年6月，拜登對其行政團隊稱之「具法律缺陷」的川普時代禁令進行修改，並提出另一份納入約59家公司的新名單取代之前五角大樓提出的清單，拜登並指示美國財政部「滾動式」執行和更新這份名單。

根據這項行政命令，美國實體不得買賣黑名單公司的公開交易證券，其中包括中國最大晶片製造商中芯國際和石油巨頭中海油。

拜登政府此前提出的新名單增加約10家上市公司，但也刪除了一些產業巨頭，包括與波音和空巴競爭的中國商用飛機公司，以及向法院提告以挑戰這項禁令的高雲半導體（Gowin Semiconductor Corp）和籮筐技術公司（Luokung Technology）。

華府的鷹派人士對拜登延長這項投資禁令的決定表示讚賞，但也對美國政府自6月修訂該清單後一直未再加入新公司感到不滿。

國會美中經濟與安全審查委員會前主席Roger Robinson表示，雖然我們應該為這個「國家緊急令」的延長鼓掌，但很難理解為什麼自6月3日該命令發布以來，沒有一家中國公司被列入這份適度的資本市場制裁名單。