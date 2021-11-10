歐洲股市周二從歷史高點回落，然而企業強勁獲利和經濟復甦希望，限制了跌幅；投資人也在關注本周經濟數據公布帶來的線索。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌0.90點或0.19%，為482.71點。指數落在上周結束創下歷史高點下方。

保險股跌0.8%，為拉下歐股的最大拖累因素。德國的慕尼黑再保險下跌2.5%，該公司警告再保險業務會出現更多與新冠疫情相關的虧損。

英國保險商Direct Line也下跌4.2%。該公司公布的上季保費增長低於預期。

銀行股追蹤債券殖利率而下跌。基本資源股也跌1.1%。

雷諾汽車上漲3.8%。其日本合作夥伴日產公布財報，並上調全年前景。

歐股此前已經連續八個交易日上漲；在企業強勁獲利和歐洲央行鴿派立場下，德國DAX指數和法國CAC指數皆突破歷史新高。

巴黎銀行歐洲股票和衍生品策略主管Ankit Gheedia表示，股市此波的彈升令人印象深刻。企業還能維持高獲利率多久，這將是牛市何時結束的關鍵指標，迄今所有跡象都顯示，獲利率在中期內將獲得支撐。

投資人也在等待歐元區最大經濟體的通膨數據，以及歐元區的工業產出資料。

零售股表現最好，上漲1.2%。而債券殖利率的下滑，協助房地產股上漲0.6%。

德國農業和製藥廠拜耳上漲1.5%，該公司公布調整後季度獲利，高於分析師預期。

法國超市集團家樂福上漲2.9%，該公司承諾在2022至2026年間為其數位化努力投資30億歐元。

儘管公布優於預期季度獲利，並重申今年目標，波蘭電商平台Allegro仍大跌11.2%。