台塑集團長孫王泉仁曾和女星佐藤麻衣有段婚姻，並育有1子，2017年正式宣布離婚，王泉仁今(10日)遭爆出在新加坡與一名空姐低調結婚，女方還將為他產下兒子，王泉仁再當爸，然而他對麻衣母子卻十分冷漠，今報導指出兒子對爸爸竟然一點印象都沒有。

據《鏡週刊》報導，王泉仁一家行事低調，婚後不滿麻衣時常對外放閃，婚變傳出後更是憤怒對麻衣向外訴苦的行為，而當時媒體報導，王泉仁多次過家門而不入，在外另住豪宅，讓麻衣一人過起「偽單親媽媽」的生活，為了不讓孩子被媒體打擾，便毅然決然帶兒子回日本生活、上學，麻衣的日本友人被問及此事曾表示：「麻衣…我知道她心情沒有很好，她的家庭也是他們的事，但是我相信她很辛苦。」

先前麻衣和其爸爸帶著孩子回台探望王文洋，媽媽沒有隨行陪伴，正是因為王泉仁對麻衣母子冷漠的態度，讓她感到不開心，雖然王泉仁不聞不問，但爺爺王文洋卻對孫子疼愛有加，常會和孫子視訊，更不時送禮物和玩具到東京，而麻衣也會每年至少帶孩子回台一趟，讓爺爺能見見愛孫。

然而近年因新冠肺炎疫情阻斷了麻衣的回台之路，當時麻衣和王泉仁婚變時，兒子才不過2歲，如今他長得活潑又聰明，還講得一口流利日文，十分受到王文洋喜愛，諷刺的是，他卻對爸爸王泉仁完全沒有印象。