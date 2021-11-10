台積電昨（9日）晚證實，為因應半導體市場的龐大需求，將赴高雄設置7奈米及28奈米製程晶圓廠，預計明年開始動工，2024年量產，一改先前對高雄廠「不承認也不否認」的低調態度，引起市場熱議。有內行網友認為，台積電赴高雄設廠，將排擠當地封測大廠日月光招募人才的空間，但能提高整體薪資水準。

早在8月就有媒體報導，台積電將赴高雄設廠，馬上造成楠梓、左營等地區房價上漲，但10月中台積電法說會並未提及此事，僅證實將赴日本設廠，讓許多人大失所望，沒想到昨晚台積電證實，將在高雄煉油廠舊址設置7奈米及28奈米晶圓廠。

消息一出引起PTT網友們熱烈討論，不少人直呼高雄房價要起飛了，「高雄房地產明天正式開始狂奔時代」、「高雄將成為科技之都？」、「高雄真的要發大財」、「土地徵收和變更是很麻煩的，工業地直接贏在這點，省3年以上的時間成本」、「那塊地蠻不錯的，對GG來說也是方便又能擴充。」

此外，有內行人提到，台積電赴高雄設廠有望提升當地平均薪資，但在人才招募上恐怕也會排擠封測大廠日月光，「日月光慘了，好人才要被搶光惹」、「漲薪水開始搶人啊！資本支出增加，獲利減少哭哭」、「有gg 誰還會去神教（日月光）」、「神教頂尖的人才一定會跳的，多少有影響吧」、「當地多少工程師準備跳槽了，不過2024才上線」、「會挖產品跟品管吧，製程設備應該不會。」

不僅如此，也有人認為許多北漂的遊子也會回到高雄就業，「台積電去高雄，確實會讓遊子們很心動阿」、「如果北漂返鄉，北部人口壓力就會少些」、「南部理工人才終於有離家更近的選擇了」、「恭喜所有南部科技人才，可以回家了。」