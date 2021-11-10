恆大汽車今天（10日）公告，公司在2021年11月9日和配售代理簽訂了配售與認購協議，通過先舊後新方式，以每股2.86港元配售174830000股，預計配售事項的所得款項總額為約5億港元。

此次配售股份佔恆大汽車已發行股份總數約1.79％及新股份發行完成後經擴大已發行股份總數約1.76％。

恆大汽車稱，擬將收取的所得款專項用於集團新能源汽車的研發及生產製造，為恆馳新能源汽車順利投產奠定基礎。

1月9日，在工信部網站披露的第350批《道路機動車輛生產企業及產品公告》新產品公示中顯示，恆大汽車申報了首款車型—恆馳5LX，型號分別為HDE6470BEVA1FHDE6470BEVA0F，均為純電動多用途乘用車。

申報信息顯示，恆馳5 LX搭載聯合汽車電子有限公司生產的電動機，最大功率150kW，最高車速180km／h；儲能裝置單體生產企業為寧德時代新能源科技股份有限公司；儲能裝置種類為磷酸鐵鋰蓄電池。

按照恆大汽車的車型規劃顯示，恆馳5的定位為A級SUV，售價在20萬元（人民幣，下同）以下，對標的車為寶馬X1、奧迪Q3等車型。

此前，恆大汽車總裁劉永灼曾宣布，恆馳5將於2022年年初在天津工廠下線。

按照恆大集團董事局主席許家印10月22日在恆大集團復工復產專題會上的表態，恆大集團未來將全面實施現樓銷售，房地產的銷售規模要從去年的7000多億元，10年內壓降到每年2000億元左右，並在10年內完成由房地產向新能源汽車的產業轉型。也就是說，未來恆大將形成新能源汽車為主、房地產為輔的產業格局。